Abbingh scoort acht keer tijdens EK-kwalificatie tegen Kosovo

Abbingh was topscoorster in Kosovo (foto: ANP/Andre Weening)

HANDBAL - De Nederlandse handbalsters met voormalige E&O-speelster Lois Abbingh uit Emmen hebben na de zege op Wit-Rusland hun tweede wedstrijd in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap overtuigend gewonnen van Kosovo.

In de Kosovaarse hoofdstad Prishtina werd het 12-40 voor het team van bondscoach Helle Thomsen. Halverwege leidde Oranje met 4-19. Lois Abbingh wist acht keer te scoren, twee keer meer dan topscoorster Estevana Polman. Angela Malestein, Yvette Broch en Kelly Broch waren iedere vier keer trefzeker.



Aan de leiding

Een overwinning met 28 doelpunten verschil heeft Oranje op doelsaldo aan de leiding gebracht in groep 7. De handbalsters hadden de eerste wedstrijd met 33-21 van Wit-Rusland gewonnen en hebben een doelsaldo van +40 tegen +32 van Hongarije.



Hongarije

Nederland speelt de derde kwalificatiewedstrijd uit tegen Hongarije. De Hongaarse handbalsters wonnen met 25-18 van Wit-Rusland en zijn eveneens met twee zeges gestart. De beste twee landen plaatsen zich voor het EK dat van 30 november tot met 16 december 2018 plaatsvindt in Frankrijk.