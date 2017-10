Dijkema: Ik ging hier voor goud, dat was mijn doel

VOLLEYBAL - "We staan weer met zilver. Dat is gewoon balen", reageert Laura Dijkema uit Beilen op het verlies van de EK-finale van Servië. De volleybalsters verloren de finale in Bakoe met 1-3.

Twee jaar geleden bleef het ook bij zilver. Toen was Rusland een maatje te groot.Dat Dijkema behoort tot het 'dreamteam' en daarmee is uitgeroepen tot de beste spelverdeelster van dit EK kan haar niet opvrolijken. "Dat doet me op dit moment vrij weinig. Ik ging hier voor goud. Dat was mijn doel", aldus de teleurgestelde Beilense tegen de NOS . "Ik heb niet eens een heel lekker toernooi gespeeld. Ik vind dat ik veel beter kan."Terugblikkend noemt Dijkema de finale 'een heel aparte wedstrijd'. "Servië is een heel sterk team dat een heel goed toernooi heeft gespeeld. Ik denk dat wij een beetje afwachtend aan de finale begonnen. In de derde set kwamen we goed terug en ik had ook wel het gevoel dat we kansen hadden. Toen dacht ik: die derde set pakken we en dan draaien we het om, maar het glipte ons toch uit de handen'", zegt ze. "Servië heeft zoveel power. Wij moeten echt op volle kracht zijn om van dat team te kunnen winnen."Positief is dat deze finale beter ging dan die van twee jaar terug. "We hebben nu een set gewonnen, toen verloren we met 3-0. Maar voor onszelf gaat het nooit snel genoeg, We wilden nu goud pakken."