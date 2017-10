Ruim 72.000 euro ingezameld tijdens wandelestafette SamenLoop voor Hoop

Het bedrag wordt bekend gemaakt (foto: SamenLoop voor Hoop)

ELIM - In Elim is afgelopen weekend ruim 72.000 euro opgehaald met de 24-uurs wandelestafette SamenLoop voor Hoop.

SamenLoop voor Hoop is een evenement waarmee geld wordt opgehaald voor kankeronderzoek, maar waarbij het ook draait om zieke naasten een hart onder de riem te steken. Deelnemers konden wandelen of hardlopen.



In Elim liepen ongeveer 750 lopers mee in 29 teams in recreatiegebied Plan Schoonhoven. De estafette eindigde gistermiddag om 17:00 uur waarna burgemeester en ambassadeur Karel Loohuis het eindbedrag bekend maakte.