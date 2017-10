TVM voorspelt: Ongelukken met vrachtwagens straks verleden tijd

Geen ongelukken met vrachtwagens meer in de toekomst? (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - TVM Verzekeringen uit Hoogeveen voorziet dat door de inzet van moderne technologie het aantal dodelijke ongevallen met vrachtwagens voor 2025 kan worden teruggebracht tot nul.

"Vrachtwagens kunnen volgebouwd worden met sensoren. Dan zijn ongelukken zoals bijvoorbeeld het inrijden op files snel verleden tijd", zegt woordvoerder Jaap Stalenburg van TVM. "De vrachtwagen remt automatisch als er een file nadert. Als de chauffeur om wat voor reden dan ook de file niet op tijd opmerkt, staat de truck toch op tijd stil."



Smart mobility

Dit is maar een van de voorbeelden van zogenoemde 'smart mobility' technieken waarmee de veiligheid op de weg wordt vergroot. "Ook als een fietser onverwacht de weg op komt, kan de vrachtwagen zelf remmen", vervolgt Stalenburg. "Veel ongelukken komen door menselijke fouten, en die kunnen worden voorkomen door de techniek."



Kosten

Het enige obstakel is het kostenplaatje. Deze technieken zijn duur. "Als er toch tolheffing komt, zou een deel van het geld kunnen worden gereserveerd voor veiligheid en duurzaamheid in de transportsector", zegt Stalenburg. "Transportbedrijven hebben wel hulp nodig bij het investeren in deze technieken."