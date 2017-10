Stroopwafelbakker uit Emmen net niet de beste van Europa

Net niet de beste (foto: Multiculinair/Gideon de Kok)

EMMEN - Stroopwafelbakker Kevin Mooibroek uit Emmen is tweede geworden bij de European Streetfood Awards.

Afgelopen weekend streed hij in Berlijn om de titel van beste foodtruck van Europa. In juni werd de foodtruck Amsterdam! Good Cookies van Mooibroek in Groningen verkozen tot mooiste en beste van Nederland.



In Berlijn deed Mooibroek mee in de categorie Nagerechten. Op de eerste plaats eindigde de foodtruck van Jones Icecream Berlin.