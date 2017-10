Stelling: Minister Hennis van Defensie moet aftreden

ASSEN - Janine Hennis-Plasschaert, Minister van Defensie, moet zich morgen verantwoorden voor de Tweede Kamer. Afgelopen donderdag presenteerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een vernietigend rapport over de gebeurtenissen in Mali.

Henry Hoving (29) uit Winschoten en Kevin Roggeveld (24) uit Groningen overleden vorig jaar in Mali bij een ongeluk met een mortiergranaat. Een derde militair raakte zwaargewond. De mortier kwam uit een partij granaten die niet aan de veiligheidseisen voldeed en afgekeurd hadden moeten worden. Adviezen daarover van een deskundige heeft defensie meerdere keren genegeerd.Hennis heeft gisteren haar excuses aangeboden aan de nabestaanden van Hoving en Roggeveld.Sinds het vernietigende rapport is gepresenteerd, is er ook discussie over de positie van Hennis. Wat vindt u dat er moet gebeuren? Moet Hennis aftreden? Of lost dat niets op en kan ze beter aanblijven als minister?