RTV Drenthe zoekt leden voor de Raad van Toezicht

RTV DRENTHE is als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron dé spil in de Drentse samenleving. RTV Drenthe heeft een sterke marktpositie in de provincie Drenthe. We houden ons publiek op de hoogte van nieuws, sport en evenementen. Dat doen we in de eerste plaats online via onze site, de app, Twitter en Facebook, maar natuurlijk ook op radio en tv.

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van twee van onze leden zijn we per 2018 op zoek naar twee:aandachtsgebieden van de portefeuilles:FinanciënMediaDe Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van de omroep, de algemene gang van zaken en de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau. Daarnaast ziet de Raad van Toezicht toe op het functioneren en handelen van de Bestuurder. Ze staat de Bestuurder met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan de Bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren. Beleidsplan, begroting en jaarverslag behoren o.a. tot de aandachtsvelden waar de Raad van Toezicht haar goedkeuring aan dient te verlenen.Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt dat ze vertrouwd zijn met het functioneren van de publieke omroep in het algemeen en meer in het bijzonder met de betekenis van RTV Drenthe binnen onze provincie. Bekendheid met en betrokkenheid bij de Drentse samenleving is een vereiste.Voor de beide vacante posities binnen de Raad van Toezicht gaan onze gedachten uit naar een lid dat bewezen heeft deskundig te zijn op het gebied van financieel beleid, beheer en bedrijfsvoering in een publiek/private omgeving, alsmede naar een lid dat kennis en/of bestuurlijke kennis of ervaring heeft opgedaan in de publieke landelijke of regionale media.• HBO- of academisch denk- en werkniveau• Kunnen opereren op strategisch niveau• Onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggenspraak)• Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingenPersoonlijke kwaliteiten:• collegialiteit en loyaliteit aan de gezamenlijke afspraken en besluiten• besluitvaardigheid• integriteit en onafhankelijkheidElk jaar worden tenminste 5 vergaderingen gehoudenMeer informatie over deze vacature wordt graag verstrekt door de heer Frits Brink, voorzitter Raad van Toezicht, mobiel te bereiken via 06 – 34 98 33 65 of door de heer Dink Binnendijk, directeur/-hoofdredacteur, tel: 0592 – 338080.Solliciteren kan tot uiterlijk 9 oktober a.s. door het sturen van een bericht met sollicitatie + CV aan de directie van RTV Drenthe onder vermelding van ‘vacature RvT’.