Renovatie zwembad Emmer-Compascuum bijna twee keer zo duur

De renovatie wordt duurder (foto: RTV Drenthe/Martin Laning)

EMMER-COMPASCUUM - De renovatie van het openluchtbad in Emmer-Compascuum gaat veel meer geld kosten dan verwacht.

Volgens het bestuur van het zwembad zijn de kalkzandstenen fundering en de muren van het peuter- en glijbaanbad vrijwel verdwenen door jarenlange inwerking van chloorwater. Beiden moeten daarom volledig vervangen worden.



10.000 euro extra kosten

Volgens bestuurslid Paul Oost gaat de opknapbeurt daardoor bijna 10.000 euro meer kosten dan de 9750 euro die was begroot. Oost spreekt van een grote tegenvaller waarvan nog onduidelijk is hoe die precies moet worden opgevangen. "Gelukkig zijn de kosten relatief laag doordat al het werk door vrijwilligers gedaan kan worden. Ook hebben wel al kleine giften vanuit het dorp binnen gekregen. Mogelijk moeten we het bedrag van de gemeente lenen", aldus Oost.



Diepe bad

Door de tegenvaller moet de renovatie van het diepe bad een jaar uitgesteld worden. Oost maakt zich ook zorgen over de oude machinekamer van het zwembad. "Die is vijftig jaar oud en vervanging kost vier ton. Dat kunnen we niet opbrengen als stichting."