'Nabestaanden zijn beslist niet uit op het aftreden van de minister'

ASSEN - De nabestaanden van de in Mali omgekomen militairen Kevin Roggeveld en Henry Hoving overleggen vandaag met hun advocaat Michael Ruperti over eventuele stappen tegen defensie.

Roggeveld en Hoving van de Luchtmobiele Brigade kwamen vorig jaar om het leven bij een ongeluk met een mortiergranaat tijdens de militaire missie van Nederland in Mali. Uit het vorige week verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) blijkt dat het ongeluk te wijten is aan grove nalatigheid van het ministerie van Defensie.Ruperti wil niet zeggen welke strategie hij wil hanteren in de komende rechtszaak tegen defensie. "Dat doe ik nooit", legt hij uit aan RTV Noord . "Maar ik hoop dat het niet al te lang gaat duren. Er staat nog geen afspraak voor een gesprek met defensie gepland. Maar als er een uitnodiging komt, dan staan wij daarvoor open."Morgen debatteert minister Hennis met de Tweede Kamer over het vernietigende rapport. Er wordt al druk gespeculeerd of zij morgen aftreedt. "Wij zijn beslist niet uit op het aftreden van de minister", stelt Ruperti. "Dat debat laten wij aan ons voorbij gaan. Voor de nabestaanden geldt deze week mediastilte. Zij willen nu met rust gelaten worden."Bij het ongeluk in Mali raakte een derde militair uit Groningen zwaargewond. Over de medische behandeling die hij na het ongeluk kreeg, is het OVV-rapport ook kritisch. "Hij heeft tot nu toe geen contact met mij opgenomen, maar wat niet is, kan komen", zegt Ruperti daarover.