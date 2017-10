Boete voor inhaalactie op rotonde met drank op

De man had te veel gedronken (foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

MEPPEL - Een 23-jarige man uit Koekange moet duizend euro boete betalen, omdat hij op een rotonde op de N375 in Meppel een ongeluk veroorzaakte. De man reed daarna door en hij had ook nog eens te veel gedronken.

De Koekanger had op 17 september vorig jaar niet door dat hij met een flinke vaart de rotonde op reed. Dat verklaarde de man tegen de rechter. Dat kwam door de alcohol, zei hij.



Met zijn auto haalde hij een andere auto op de rotonde links in. De auto waar hij tegenaan botste werd van de weg geschoven en er ontstond veel schade. De Koekanger reed door, maar werd later alsnog aangehouden.



Geschrokken

Hij was erg geschrokken van zijn rijgedrag, zei de man. Naast de boete is de man een rijontzegging van 120 dagen opgelegd. Hiervan zijn 107 dagen voorwaardelijk. De man heeft zijn rijbewijs inmiddels terug.