Werkstraf voor hennepteelt in Emmen

Er stonden 162 planten in het huis (foto: Pixabay)

EMMEN - Voor hennepteelt in een flatgebouw aan de Haagjesweg in Emmen is een 41-jarige man uit Emmen veroordeeld tot tachtig uur werkstraf.

Er stonden 162 planten in het huis en de elektriciteit werd illegaal afgetapt.



De straf had hoger kunnen uitpakken, maar agenten deden op Oudjaarsdag een inval op basis van één enkele melding. Dat is te weinig, vond de rechter. Er was meer nodig om een inval te rechtvaardigen. Daarom matigde de rechter de straf.