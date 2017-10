Drenten krijgen 'kernramppillen' in de brievenbus

ASSEN - Volgende week worden de eerste jodiumtabletten verspreid onder jongeren in Drenthe.

Dit komt voort uit internationale afspraken over de gezondheidsrisico's als er een ramp zou gebeuren bij de kerncentrales in Duitsland en Nederland. Vlak over de grens in het Duitse Lingen staat ook een kerncentrale."Volgende week krijgen jongeren tot 18 jaar in een straal van 100 kilometer van de kerncentrale al een kaartje in de bus met uitleg over de pillen. En daarna een doosje met pillen. Er staat precies in hoeveel ze moeten innemen bij een ramp", zegt Ard van Pelt van de GGD. Zwangere vrouwen wordt ook aangeraden de pillen in huis te halen. Zij kunnen de pillen kopen bij de apotheek.Jodium beschermt de schildklier bij een kernramp. "Door de pillen neemt de schildklier geen radio-actief jodium op wat vrij komt bij een nucleaire ramp. Hierdoor is er minder kans op schildklierkanker in de toekomst", zegt Van Pelt.Bij mensen boven de 18 jaar maakt het geen verschil volgens Van Pelt. "Alleen als je er echt vlakbij woont moet je wel jodiumpillen nemen." Het gaat dan om een straal van 20 kilometer. Volgende maand krijgen ook zij de pillen thuisgestuurd.In dit filmpje wordt uitgelegd hoe de jodiumpillen werken: