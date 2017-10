Werkstraf voor man die peuk uitdrukt op voorhoofd vrouw

De rechter geloofde het verhaal van de man niet (foto: Pixabay)

MEPPEL/NIJEVEEN - Een 21-jarige man uit Nijeveen heeft een sigaret uitgedrukt op het voorhoofd van een vrouw. Hij krijgt daarvoor een werkstraf van dertig uur.

De man dacht dat de vrouw de jas van zijn vriendin aanhad. Toen zij zei dat dat niet zo was, drukte hij de peuk tegen haar voorhoofd. Volgens de man ging dat per ongeluk. Hij zegt dat hij met de sigaret haar voorhoofd raakte toen hij de jas wilde uittrekken.



De rechter gelooft zijn verhaal niet. In een appje zou hij hebben toegegeven dat hij de peuk tegen haar hoofd heeft gedrukt.