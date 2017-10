Wie kent de man van Dini?

De ring die Bram Hamminga in de mesttank vond (foto: Bram Hamminga / Facebook)

ASSEN - Bram Hamminga uit Zuidbroek heeft een trouwring gevonden toen hij zijn mesttank schoonmaakte. De mesttank werd volgens de boer vroeger in Zuidoost-Drenthe en Noordoost-Overijssel gebruikt.

De ring is van de man van Dini. Ze zijn getrouwd op 28 juli 1960. Er is veel aandacht voor de zoektocht van Hamminga naar de eigenaar van de ring. Zijn bericht is inmiddels ruim zeventienduizend keer gedeeld.