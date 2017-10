Verhalen mariniers De Punt rijmen niet met elkaar

Het scherm waarachter de mariniers in de zaal anoniem hun verhaal doen (foto: ANP/Olaf Kraak)

DEN HAAG - De laatste marinier van aanvalsgroep vijf is vandaag voor de rechtbank in Den Haag gehoord over de beëindiging van de Molukse treinkaping in 1977.





De mariniers spreken elkaar op sommige punten tegen en zeggen allen niet te weten wat de anderen precies deden. Zo hebben meerdere mariniers verklaard dat zij - als enige - op een balkon bleven staan, het deel tussen twee compartimenten in.



Op het balkon

Ook 5F, de marinier die maandag sprak, stond op het balkon te wachten totdat hij er langs kon om direct naar de cockpit van de machinist te gaan. Dat was zijn opdracht, omdat de mariniers dachten dat daar ook een gijzelnemer zat. Maar hij kon in het krappe gangetje niet langs zijn collega's die de twee kleine coupés moesten 'zuiveren'. Geleund tegen een muur zei 5F niet te hebben gezien wat vlak om de hoek gebeurde. Hij heeft niet zelf geschoten en ook anderen niet zien schieten.



Geluidsopnamen

5F kon - net als de anderen - vrijwel niets plaatsen van de gebeurtenissen zoals die op de geluidsopnamen zijn te horen van de actie op zijn plek. Daarop zijn knallen te horen en zegt een van de mariniers dat hij ze "alle twee kapot heeft geschoten" en "dat ie nu wél dood is''.



