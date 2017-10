Asbest in oude Rijksluchtvaartschool Eelde legt renovatie stil

ASSEN - De renovatie van twee oude lesgebouwen van de historische Rijksluchtvaartschool (RLS) Eelde ligt al een tijd stil. Oorzaak is de vondst van loszittende asbestdeeltjes in een lesgebouw.

Volgens de provincie Drenthe, die eigenaar is van het rijksmonument RLS Eelde, is in lesgebouw A bij vervanging van de ramen asbesthoudend materiaal in de kitlaag van de raamkozijnen aangetroffen.Een speciaal asbestverwijderingsbedrijf met mannen in witte pakken is inmiddels bezig geweest, om loszittende asbestdeeltjes zorgvuldig te verwijderen. Ook is een nieuwe inventarisatie gemaakt van alle aanwezige asbest in het pand en wordt de sanering ervan meegenomen in het verbouwplan.In de al jaren leegstaande bijgebouwen van de oude Rijksluchtvaartschool zouden nog dit jaar startende bedrijfjes komen, onder aanvoering van de stichting BOEi . Die regelt het beheer van de monumentale RLS Eelde. Maar door de asbestvondst, is dit pas later mogelijk.Leen van Wijngaarden uit Eelde wil een innovatieve werkplaats met ondermeer 3D-printers en lasersnijders in het pand beginnen. Daarbij wil hij ook andere start-ups laten aansluiten. "Maar nu er asbest is gevonden, is het lastig om de boer op te gaan om meer bedrijfjes bij mijn FabLab aan te laten sluiten. Dat is dus een tegenvaller."Eerder werd ook in het hoofdgebouw B van de vroegere Rijksluchtvaartschool al asbest aangetroffen, maar dat gaat vooral om vastzittende wandplaten. Dit gebouw doet al een tijd dienst als expositieruimte. Afgelopen maand werd daar de grote overzichtstentoonstelling 25 jaar Toyïsme geopend, met een paar honderd gasten. De provincie laat weten dat het gebouw 'gewoon veilig voor gebruik is, zolang er niet in het vastzittende asbest wordt gebroken'.Hoeveel asbest er in totaal in de RLS-panden zit, en wat het verwijderen ervan allemaal gaat kosten, is nog niet bekend. Hiervoor wordt een beheer- en saneneringsplan opgesteld. In elk geval is de provincie als eigenaar verantwoordelijk voor de kosten van herbestemming van de gebouwen en daarmee ook voor de renovatiekosten.Intussen heeft het voormalige lesgebouw A sinds de asbestvondst geen ramen meer. Wind en regen hebben daardoor vrij spel op het pand.