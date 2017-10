Gemeente Assen: Woonklaar maken wijk Het Palet hemeltergend

De Rembrandtlaan in Het Palet is modderig (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ASSEN - De handelswijze van projectontwikkelaar Gassler bij het woonklaar maken van een deel van de nieuwe woonwijk Het Palet in Assen ‘wekt verbazing en ergernis’. Ook veroorzaakt hij volgens de gemeente Assen gevaarlijke situaties.

Dat bleek maandag tijdens een kort geding in de Asser rechtbank dat de gemeente Assen heeft aangespannen tegen de projectontwikkelaar.



Gevaarlijke toestand

Het Palet is bebouwd en wordt bewoond, maar niet alle straten zijn nog voorzien van ‘bouwstraten’. Ook de verlichting ontbreekt. In een deel van de Rembrandtlaan, de Herman Broodstraat en de E.B. Von Dulmen Krumpelmannstraat moeten de bewoners bij regen door modder. Door het gebrek aan verlichting is het volgens de gemeente ‘een gevaarlijke toestand’.



De gemeente had een afspraak met Gassler dat die de wijk zou ontwikkelen. Gassler heeft het project ondertussen voor zeven miljoen euro doorverkocht aan firma Moes. Maar Moes ging na de overname failliet. Aannemer Nijhuis kocht de bouwkavels uit het faillissement van Moes, maar voelt zich niet verantwoordelijk voor de bestrating.



Eerdere uitspraak

Vorig jaar in juni besliste de rechter al dat Gassler toch zelf die straten in Het Palet woonklaar moet maken. Het gerechtshof in Leeuwarden bekrachtigde dit vonnis.



Onder druk van de gestelde dwangsommen werd een deel van de Rembrandtlaan alsnog aangepakt. Daarna gebeurde er niks meer, want Gassler is in cassatie gegaan. "Nu de natte en donkere periode aanbreekt en er sprake is van een verkeersonveilige en sociaal onveilige situatie, is er spoed om ook deze straten aan te pakken", aldus Assen.



Wantrouwen

Projectontwikkelaar Gassler heeft nu Beugel Infrastructuur in Beilen in de arm genomen om de straten aan te pakken. De gemeente betwijfelt of het goed komt. "We merken hier niets van. De bewoners zijn nog niet geïnformeerd. Het verleden heeft ons laten zien dat Gassler de in gang gezette werkzaamheden alleen volbrengt als er laamneen stok achter de deur staat."



Onzin, vindt de projectontwikkelaar. "We hebben Beugel de opdracht gegeven, u kunt er vanuit gaan dat ook deze straten woonrijp worden gemaakt."



De rechter stuurde de partijen de gang op om er samen uit te komen, maar dat is niet gelukt. Het is nog onduidelijk wanneer hij uitspraak doet.