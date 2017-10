Actiedag moet door inbraken gedupeerd VV Roden er bovenop helpen

RODEN - VV Roden werd afgelopen zomer zwaar gedupeerd door twee inbraken kort achter elkaar. Vrijdag hoopt de vereniging tijdens een grote actiedag genoeg geld te verdienen om een nieuwe grasmaaier te kopen.

Door de inbraken in juni en juli zit de club met een schadepost van ongeveer 11.000 euro. Dieven namen onder meer boormachines, bladblazers, grastrimmers en een zitmaaier mee."Wij proberen de hele club vrijdag te mobiliseren", vertelt voorzitter Hans de Vries. "Om 16.00 uur beginnen we een sponsorloop voor de jongste jeugd. Daarna is er ook een sponsorloop voor de oudere leden."Een van de hoogtepunten moet de derby oud-Roden tegen oud-Peize worden. Ook is er tot in de late uurtjes een Oktoberfest in de kantine."We zijn hier niet alleen van voetballen, we zijn ook van de feestjes", verklaart De Vries de actiedag. "Het doel is om zo veel mogelijk geld binnen te halen, maar het moet ook een leuke dag worden."De voorzitter verwacht niet dat de actiedag genoeg oplevert om alle kosten op te vangen. "Maar als we een nieuwe zitmaaier bij elkaar sparen, die kost ruim 5.000 euro, dan ben ik heel tevreden."Voor de inbraken is niemand aangehouden.