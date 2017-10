Martijn Verschoor stopt morgen met wielrennen

WIELRENNEN - Martijn Verschoor (32) uit Bovensmilde rijdt morgen z'n laatste wedstrijd als profrenner. Dat meldt hij op Twitter. In de Sparkassen Münsterland Giro neemt hij afscheid van de wedstrijdsport.

"Ik ben altijd veel van huis geweest. Eerst voor het schaatsen daarna voor het fietsen. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Fietsen is ook steeds maar hetzelfde. Daarnaast is m'n vriendin zwanger en wil ik graag met haar een gezinnetje stichten", verklaart Verschoor. "Eerst is wielrennen je passie, dan wordt het je werk. Als je daarnaast ook een paar keer flink valt is het makkelijker om afscheid te nemen. Ik denk er sinds vorig jaar al over na".De renner uit Bovensmilde was acht jaar lang een bijzondere verschijning in het peloton omdat hij aan suikerziekte lijdt. Hij reed in verschillende ploegen die opgebouwd waren rondom suikerpatiënten. Z'n huidige team, Novo Nordisk, rijdt op pro-continentaal niveau en wil graag aan de buitenwereld laten zien dat suikerziekte en topsport samen kunnen gaan."Ik ben nu met een job-coach aan het kijken wat ik hierna wil gaan doen. Ik zou wel graag wat rondom diabetes willen blijven doen. Ik heb ALO gedaan en ben dus gymleraar. Maar ik zou het fijn vinden als ik diabetes-patiënten kan blijven inspireren", aldus VerschoorIn Drenthe organiseerde Verschoor de afgelopen vijf jaar de Diabetes Classic om geld in te zamelen voor onderzoek naar suikerziekte. Hij haalde daarmee tienduizenden euro's op.[tweet: https://twitter.com/mcverschoor/status/914843140846219266