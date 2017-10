'De kinderen zitten weer in hun normale ritme'

GASSELTERNIJVEEN - Een handjevol inwoners van Gasselternijveen heeft vandaag gebruik gemaakt van het sociaal team dat de gemeente Aa en Hunze had ingeschakeld in verband met het noodlottig overlijden van een 12-jarige jongen in het dorp.

Inwoners konden de hele ochtend terecht in dorpscentrum De Spil.Op basisschool J.Emmens in het dorp is er de afgelopen dagen ruim aandacht geweest voor het ongeluk. Er was vandaag en vrijdag een team van de GGD op school. Ouders konden vragen stellen en er zijn gesprekken geweest met kinderen."Er waren geen leerlingen van onze school aanwezig bij het noodlottige ongeval, maar zijn komen wel vaak op die plek", zegt schooldirecteur Jantinus Esschendal. Hij is blij met de hulp die de school heeft gehad. "Ik heb het idee dat het goed is geweest. Ik durf wel te zeggen dat de kinderen hier op school inmiddels weer in hun normale ritme zitten."Over wat er donderdag precies is gebeurd willen de politie en de gemeente niets zeggen. "Het is een tragisch ongeluk geweest, daar willen we het graag bij laten", aldus een politiewoordvoerder.Burgemeester Piet van Dijk van Aa en Hunze roept op de zaak te laten rusten. "Er wordt veel gespeculeerd in het dorp, maar dat heeft geen zin", aldus Van Dijk.