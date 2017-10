Wethouder Henk Berends van Tynaarlo stopt na de verkiezingen

Wethouder Henk Berends (foto: archief RTV Drenthe)

VRIES - PvdA'er Henk Berends stopt na de verkiezingen als wethouder van de gemeente Tynaarlo.

Berends was sinds 2013 wethouder en bij de raadsverkiezingen in 2014 was hij lijsttrekker voor de PvdA. De wethouder geeft aan dat hij ruimte wil maken voor een opvolger. "Ik

heb deze vijf jaar met ontzettend veel plezier gedaan", aldus Berends. "Ik ben zelf toe aan een nieuwe uitdaging."



De wethouder ging onder ander over zorg in de gemeente Tynaarlo. De PvdA gaat op zoek naar een nieuwe lijsttrekker voor de raadsverkiezingen in maart 2018. De partij verwacht later deze maanden een kandidatenlijst te presenteren.