Anry Kleine Deters wordt wethouder in Assen

ASSEN - Oud-D66-wethouder Anry Kleine Deters uit Emmen wordt wethouder van Assen. Zij volgt de vertrekkende Maurice Hoogeveen op, die na bijna acht jaar stopt.

Anry Kleine Deters (58) was voor D66 wethouder in de gemeente Emmen van 1999 tot 2002. Later was ze namens Progressief Westerveld, een combinatie van GroenLinks en D66, zeven jaar wethouder in de gemeente Westerveld. Dat was ze tot de verkiezingen in 2014.De afgelopen jaren runde ze een adviesbureau. Ook is ze voorzitter van D66 Zuidoost-Drenthe, waarin de afdelingen Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen zijn opgegaan. Kleine Deters wordt donderdag geïnstalleerd in de raad van Assen. Zij gaat aan de slag met complexe dossiers als de Binnenstadsvisie en het Factory Outlet Center bij het TT Circuit.Volgens fractievoorzitter Bob Bergsma is Kleine Deters gekozen vanwege haar ervaring. "De relatief korte periode tot de gemeenteraadsverkiezingen maakt het noodzakelijk dat zaken direct en voortvarend worden opgepakt. Daarvoor is ervaring als wethouder onontbeerlijk."Bovendien kent de Emmense de thema's die momenteel in Assen spelen goed, omdat ze al lange tijd bij de Asser D66-fractie is betrokken als adviseur."Maurice Hoogeveen, die twee weken geleden zijn ontslag indiende , neemt als wethouder officieel afscheid op 17 oktober. Hij heeft een nieuwe baan als partner bij Boer & Croon Management in Groningen.