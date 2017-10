Organisatie Bevrijdingsconcert Assen kan rekeningen niet betalen

Ernst Daniël Smid was een van de artiesten die optraden tijdens het Bevrijdingsconcert (foto: ANP/Freek van Asperen)

ASSEN - De stichting Bevrijdingsconcert Assen kan niet alle rekeningen betalen, omdat er te weinig geld in kas is.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De stichting organiseerde op 5 mei een concert in theater De Nieuwe Kolk. Diverse artiesten traden op, zoals Ernst Daniël Smid, Nathan Green en het Luchtmacht Mannenkoor. Het koor trekt nu aan de bel bij de gemeente Assen, omdat het nog 875 euro te goed heeft van de concertorganisatie.



Subsidie

"Het niet ontvangen van dit bedrag is een forse aderlating voor onze vereniging", aldus de secretaris Ton van Doorn van het Luchtmacht Mannenkoor. De vereniging hoopt dat de gemeente kan ingrijpen, zodat het koor zijn geld krijgt. "De gemeente geeft subsidie aan de stichting en moet er ook op toezien waar het geld aan uitgegeven wordt", aldus Van Doorn.



Te weinig bezoekers

Voorzitter Enno Top van het Bevrijdingsconcert Assen erkent het probleem: "De inkomsten waren lager dan verwacht, doordat het aantal bezoekers tegenviel. We hebben eerst de zaken betaald waar we echt niet omheen konden."



Het mannenkoor van de Luchtmacht is niet de enige partij die moeten wachten op zijn geld. Het stichtingsbestuur heeft met andere schuldeisers afspraken gemaakt om later te betalen. "Zie het als een snoeppot; als die leeg is, kun je niet uitdelen", aldus Top.



De voorzitter kan niet vertellen hoe groot de totale schuld van de stichting is.