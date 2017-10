Zwembad Valthermond krijgt 25.000 euro vanwege hoge nood

Zwembad de Zwaoi in Valthermond kwam afgelopen zomer in moeilijkheden (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

VALTHERMOND - De gemeente Borger-Odoorn geeft het bestuur van zwembad de Zwaoi in Valthermond eenmalig 25.000 euro om alle rekeningen te kunnen betalen.

Door een storing aan het hoogspanningsnet in mei raakte een groot deel van de apparatuur van het zwembad beschadigd. De schade: ruim 40.000 euro. Het zwembad raakte afgelopen zomer in financiële problemen door betalingsachterstanden.De grootste verliespost kwam door de schade aan de technische installatie: alle zes cv's waren buiten werking en moesten gerepareerd worden. Vanwege de hoogte van het schadebedrag schakelde energieleverancier Enexis een schade-expert in. Enexis nam de schade op zich, maar na drie maanden werd het geld - enkele tienduizenden euro's - pas uitgekeerd. De rekeningen bleven wel komen en het bestuur van de Zwaoi was bijna door het geld heen.Het bestuur moet de salarissen van augustus en september nog uitbetalen. Ook moeten onder meer energierekeningen nog worden betaald. De gemeente Borger-Odoorn geeft daarom nu eenmalig 25.000 euro aan het zwembad, bovenop de jaarlijkse subsidie van 44.000 euro.