Onderzoeksraad: Defensietop is verantwoordelijk voor ongeluk Mali

DEN HAAG/ASSEN - De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat niet over de schuldvraag, maar het is wel duidelijk dat de 'totale ambtelijke en politieke top' van Defensie verantwoordelijkheid heeft voor wat er gebeurd is met het dodelijke mortierongeluk in Mali.

Dat heeft OVV-vicevoorzitter Erwin Muller gezegd in een gesprek met Tweede Kamerleden over het vernietigende rapport over het ongeluk. Bij het ongeluk met de mortiergranaat in juli vorig jaar kwamen twee militairen van de Luchtmobiele Brigade in Assen om het leven en raakte een collega zwaargewond.Uit het gesprek van vandaag bleek dat minister Jeanine Hennis van Defensie het conceptrapport al op 26 juni onder ogen heeft gekregen. Zij verantwoordt zich morgen in de Tweede Kamer voor wat er is misgegaan. Het gaat daarbij om de vraag of zij kan aanblijven. De OVV concludeerde dat Defensie 'ernstig tekort geschoten' is. De positie van Hennis lijkt aan de vooravond van het debat erg wankel geworden.De OVV presenteerde donderdag een vernietigend rapport over de gang van zaken in Mali, waarbij Defensie fout op fout stapelde. Een deskundige had de partij granaten waarmee gewerkt werd al meerdere keren als onveilig bestempeld en geadviseerd de munitie te vernietigen. Dit advies blijkt Defensie te hebben genegeerd.OVV-voorzitter Tjibbe Joustra wees erop dat er ondanks meerdere onderzoeken door zijn organisatie niet genoeg verbetert bij Defensie. "Wat een rode draad is bij al die onderzoeken, is het feit dat men zich eerder verdedigt dan dat men zich afvraagt of er verbeteringsmogelijkheden zijn'', aldus Joustra.Volgens hem is de reactie op de rapporten niet 'we willen verder en wat kunnen we doen om het te verbeteren' maar eerder 'nog een keer uitleggen dat het eigenlijk wel goed is gegaan'.Joustra kwam ook terug op de vernietiging van een partij overgebleven mortiergranaten in Mali. De OVV had die nog willen onderzoeken, maar ondanks duidelijke instructies bleken de projectielen te zijn vernietigd. "Defensie heeft mij gebeld met excuses voor de hele gang van zaken'', aldus Joustra. Volgens de OVV-voorzitter waren deze granaten niet cruciaal voor het onderzoek.