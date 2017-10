Gemeente zet streep door statushouders in oude school Valthe

Het voormalig schoolgebouw van CBS De Bark in Valthe gaat de verkoop in (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

VALTHE - Er komen geen statushouders in de voormalige CBS De Bark in Valthe.

Dat heeft de gemeente Borger-Odoorn besloten. Volgens de gemeente is het niet langer nodig om het schoolgebouw gereserveerd te houden voor de opvang van statushouders.Er zouden maximaal twaalf asielzoekers met een verblijfsvergunning in de oude De Bark in Valthe komen. De gemeente had daarvoor het leegstaande gebouw uit de verkoop gehaald. Nu de statushouders niet meer komen, is het de bedoeling dat het voormalig schoolgebouw weer verkocht wordt.De gemeente schrapte eerder na een onderzoek leegstaande scholen in Buinen en Nieuw-Buinen van het lijstje met mogelijke locaties.