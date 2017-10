Vrouw ademt rook in bij woningbrand in Wijster

De vrouw werd behandeld door ambulancemedewerkers (foto: Persbureau Meter) De oorzaak van de brand is nog onbekend (foto: Persbureau Meter) Toen de brandweer kwam stond het huis vol rook (foto: Persbureau Meter)

WIJSTER - Een vrouw uit Wijster is vanavond lichtgewond geraakt bij een brand in haar huis in Wijster.

De brand in de woning aan de Goorns brak rond half acht uit. Over de oorzaak is nog niks bekend. Toen de brandweer kwam, stond het huis vol rook. De bewoonster had veel rook ingeademd en werd ter plekke behandeld in een ambulance.



Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.