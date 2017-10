'Verkeerschaos bij Kindcentrum Emmerhout'

Volgens de PvdA in Emmen moet er naar de verkeersveiligheid bij het Kindcentrum gekeken worden (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - De verkeersveiligheid rondom het kindcentrum in Emmerhout moet beter.

Geschreven door Janet Oortwijn

Volgens Trijntje Hummel van de PvdA is het af en toe chaos bij het Kindcentrum. "Er rijden en lopen daar auto's, fietsers en kinderen door elkaar heen. Sommige ouders vinden het te onveilig." 's Middags na schooltijd zou het erger zijn dan 's ochtends rond half negen.



Wethouder Robert Kleine is bekend met de verkeersproblematiek bij het Emmer Kindcentrum. "We weten ervan. Het is ons bijvoorbeeld bekend dat mensen soms hun kinderen afzetten op plekken die daar niet voor zijn bedoeld. Zoals op de grasperkjes."



De wethouder gaat binnenkort in overleg met de instellingen in het gebouw. Naast twee basisscholen zit er ook een kinderopvang, bibliotheek en een voorschoolse opvang in het Kindcentrum.