'Vaarrecreatie laat kansen liggen'

TER APEL - De vaarrecreatie in het noorden van het land laat kansen liggen.

Dat vindt Henk Dun, eigenaar van de jachthaven in Ter Apel. Volgens hem wordt er te weinig gekeken naar wat er echt nodig is 'om het tot een totaalsucces te maken'.Dun is sinds 2005 eigenaar van de jachthaven. Als geen ander maakte hij zich sterk voor de Veenvaart, de vaarroute tussen Erica en Ter Apel die in 2013 werd geopend.De jachthaven van Dun is het eindpunt van het Drentse gedeelte. Vanuit Ter Apel kan de vaarrecreant dan verder richting Groningen of Duitsland. Dat gebeurt volgens de eigenaar te weinig. "Je ziet dat de Veenvaart in september goed doorloopt, maar deze vaart is dan zeer beperkt, eigenlijk ligt het dan stil."Ook zitten er tussen beide provincies verschillen als het gaat om het bedienen van de bruggen. Waar op de Veenvaartroute de brug- en sluiswachters vanuit werkvoorzieningschap EMCO het hele seizoen doorwerken, is dat in Groningen anders."De gemeente Stadskanaal heeft in september konvooi-bediening", vertelt Dun. "Twee keer per dag kun je dan vanuit Musselkanaal vertrekken, waar geen goede aanlegplaats is. Dat doen mensen niet graag. Bestuurders beseffen niet dat zo'n vaarseizoen tot 1 oktober duurt en dat mensen vooral in het weekend willen varen. Dat is vaak geblokkeerd."De Veenvaart is nog tot 1 november open. In Drenthe kan daarmee een maand langer gevaren worden dan door de provincie Groningen. "Dat is een beetje apart geregeld", vertelt een schipper in de jachthaven in Ter Apel. "Dat zouden ze eigenlijk gelijk moeten trekken."