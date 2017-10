Rendo splitst zichzelf op in drie bedrijven

Rendo splitst zich op in drie bedrijven (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe)

MEPPEL - Netbeheerder Rendo in Meppel gaat verder als drie bedrijven. Rendo blijft netbeheerder, maar brengt andere bedrijfsonderdelen onder in nieuwe bedrijven.

Naast het netbeheer richt Rendo zich ook op energievoorziening en energiemeting bij bedrijven en organisaties. Dit onderdeel krijgt de naam Enavi. Het nieuwe bedrijf N-TRA gaat zich bezighouden met de overgang van fossiele energievoorziening naar duurzame energievoorziening.



Rendo is betrokken bij verschillende glasvezelinitiatieven in Drenthe en Overijssel. Begin dit jaar gaf de Autoriteit Consument en Veiligheid aan dat het beter onderscheid moet maken tussen zijn reguliere activiteiten en overige activiteiten. Daarom moest het bedrijf worden opgedeeld. De glasvezelactiviteiten worden straks ondergebracht in RE-NET.



RENDO levert gas, elektriciteit en warmte naar zo’n 136.500 aansluitingen in Drenthe en Overijssel.