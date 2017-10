Het uur van de waarheid nadert voor minister Hennis van Defensie

DEN HAAG/ASSEN - Demissionair minister Jeanine Hennis van Defensie (VVD) legt vandaag in de Tweede Kamer verantwoording af voor de fouten die leidden tot de dood van twee militairen van de Luchtmobiele Brigade in Assen.

De militairen Henry Hoving (29) uit Winschoten en Kevin Roggeveld (24) uit Groningen overleden vorig jaar op 6 juli in Mali nadat een mortiergranaat te vroeg explodeerde. Een derde militair raakte zwaar gewond.In een debat dat vanmiddag om 15.45 uur begint wordt duidelijk of Hennis kan aanblijven. Ingewijden denken dat de demissionair minister van Defensie het zwaar te verduren krijgt. Vice-premier Lodewijk Asscher (PvdA) liet zich vorige week al ontvallen dat hij de fouten die in Mali zijn gemaakt zwaar genoeg vindt voor het aftreden van de minister. Verwacht wordt dat ook een deel oppositie wil dat de minister opstapt.In onze stelling vroegen we gisteren of u vindt dat Hennis kan aanblijven als minister. Een kleine meerderheid (53 procent) vindt van niet. De rest van de deelnemers (47 procent) vindt van wel.Militairen in Drenthe lopen niet met hun mening te koop. De medewerkers van Defensie die we om een reactie gevraagd hebben geven een ontwijkend antwoord op de vraag of de minister moet vertrekken.De situatie ligt gevoelig, zeker op de kazerne is Assen. "Je kunt een minister niet verantwoordelijk houden voor twintig jaar bezuinigingen bij Defensie", is misschien nog wel het meest duidelijke antwoord.De granaat maakte onderdeel uit van een partij van duizenden granaten die niet veilig waren, stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een rapport dat vorige week donderdag verscheen Defensie wist dat mortiergranaten ondeugdelijk waren, maar toch werden ze in Mali gebruikt bij een oefening. Een keurmeester van Defensie adviseerde in een rapport de partij af te keuren omdat de granaten onveilig zouden zijn. Dat rapport zou door Defensie zijn genegeerd.De onderzoeksraad concludeerde dat ook de medische voorzieningen in Mali niet aan de norm voldeden. De voorzitter van de onderzoeksraad zei gisteren in een gesprek met Tweede Kamerleden dat 'de totale ambtelijke en politieke top' van Defensie verantwoordelijkheid draagt voor wat er gebeurd is in Mali.Minister Hennis heeft afgelopen weekend haar excuses aangeboden aan de nabestaanden van Hoving en Roggeveld. Ze heeft op advies van haar ambtenaren niet eerder contact gezocht met de nabestaanden. Advocaat Michael Ruperti heeft dat van de nabestaanden begrepen nadat Hennis afgelopen weekeinde alsnog met hen had gebeld.Ruperti, die de nabestaanden vertegenwoordigt, zei tegen het ANP van hen te hebben gehoord dat Hennis graag eerder had willen bellen, maar dat dit haar was afgeraden door haar ambtelijke staf. Het advies zou volgens Ruperti hebben geluid dat nabestaanden er in de fase rond de publicatie van het OVV-rapport niet op zouden zitten te wachten.Een woordvoerder van Defensie zegt in een reactie. "De minister wordt geadviseerd over het contact met nabestaanden. Ook in dit geval is de minister afgegaan op dit advies."