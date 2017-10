Daniël Lohues en René Karst winnen Buma NL Awards

Daniël Lohues' album Moi is het succesvolste in de categorie Alternatief (foto: archief RTV Drenthe)

UTRECHT - Zanger en muzikant Daniël Lohues heeft vanavond in Utrecht een Buma NL Award gewonnen voor zijn album Moi. De Hoogeveense zanger René Karst won met Stef Ekkel de award voor de grootste feesthit met het nummer Liever te dik in de kist.

Lohues kreeg de prijs in TivoliVredenburg voor het succesvolste album in de categorie Alternatief. Moi kwam in maart dit jaar uit.Zanger Jeffrey Kuipers was ook genomineerd. Hij viel niet in de prijzen.Andere awards gingen onder meer naar rapper Boef (succesvolste album Urban) en Vreemde Kostgangers (succesvolste album Populair).