Tekort aan koorknapen dreigt voor Roder Jongenskoor

Het Roder Jongenskoor (archieffoto: Roder Jongenskoor)

RODEN - Het Roder Jongenskoor vreest voor de toekomst. Er is geen nieuwe aanwas van zangtalent, waardoor er over een paar jaar een tekort aan leden dreigt.

Op dit moment zijn er nog net genoeg jongens om het hele repertoire te doen, zegt artistiek leider en dirigent Rintje te Wies. "Maar elk jaar stoppen enkele leden vanwege studie en er komen geen nieuwe leden bij."



Op dit moment kent het jongenskoor nog dertig leden. 22 van hen zijn tussen de zeven en tien jaar oud, de overige leden zijn volwassen. "We hebben al een open dag gehouden, maar dat leverde geen nieuwe leden op. Ook zijn we op basisscholen in de regio geweest. Helaas hielp dat ook niet", zegt Te Wies.



Het Roder Jongenskoor, dat bekend is in heel Nederland, zoekt jongens die noten kunnen lezen of dit willen leren. De dirigent weet niet waarom er geen nieuw talent opstaat. "Misschien denkt de jeugd dat het een te grote stap is of dat ze niet goed genoeg zijn."