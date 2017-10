75 jaar na de zwarte nacht in Drenthe: 'Veel mensen werden direct gedeporteerd'

TIENDEVEEN - Afgelopen nacht is het 75 jaar geleden dat de Joodse werkkampen in Drenthe werden ontruimd. De Joodse dwangarbeiders en hun familieleden werden naar kamp Westerbork gebracht. Ook werden in die nacht veel Drentse Joden uit hun huizen gehaald tijdens razzia's.

Een enkeling had misschien het gevoel dat het fout was, maar het algemene idee was dat de mannen herenigd werden met hun gezinnen Dirk Mulder

In het kader van werkverschaffing verschenen in de jaren dertig van de twintigste eeuw in de provincie Drenthe verschillende werkkampen. "In de oorlog werden de werkkampen door de Duitsers gebruikt om de volwassen Joodse mannen naartoe te brengen en daar aan het werk te zetten", legt Dirk Mulder uit. Hij is directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork."Langzamerhand weten we meer over de vrij onbekende geschiedenis van de werkkampen", legt Mulder uit. "We weten nu dat het echt een stap is geweest in de vervolging van de Joden, en met name in het samenbrengen van de Joden in ons land. Dit gebeurde in 1942. Vrij snel nadat de nazi's beginnen met de deportaties, worden de werkkampen leeggehaald", vertelt Mulder.In kamp Westerbork komen niet alleen de mannen uit de werkkampen aan. Ook hun vrouwen en kinderen worden daar naartoe gebracht. In de herfst van 1942 kwamen er veel mensen naar Westerbork die eigenlijk direct werden gedeporteerd.Mulder denkt niet dat de Joden hun lot vermoedden. "Een enkeling had misschien het gevoel dat het fout was, maar het algemene idee was dat de mannen herenigd werden met hun gezinnen en in Oost-Europa verder aan het werk gingen in andere werkkampen.""De meeste mensen die in de herfst van 1942 werden gedeporteerd, kregen pas door dat het misging toen ze bij de gaskamers aankwamen", denkt Mulder.In totaal waren er meer dan veertig Joodse werkkampen in Nederland. In Drenthe is werkkamp Kremboong, bij Tiendeveen, nog goed te herkennen aan het monument dat erbij geplaatst is.