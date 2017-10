Video: Reekalfjes en hun moeder in het Hart van Drenthe

Met een cameraval worden natuurbeelden gemaakt die je anders niet snel ziet. Elke week plaatsen we een video, gemaakt met één van de cameravallen in de Drentse natuur. Deze week stelen twee reekalfjes en hun moeder de show.

De reekalfjes en hun moeder zijn gefilmd in het Hart van Drenthe. De beelden zijn gemaakt met de cameraval van Thirza Wesselink. Zij is stagiaire bij Staatsbosbeheer en doet onderzoek naar faunapassages in het gebied.Vorige week liet een waterral zien hoe hij zijn veren droogde. Bijzonder, want een waterral laat zich niet vaak zien.