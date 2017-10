Stelling: Winkels moeten een dag voor Kerstmis open

ASSEN - Nederlandse winkeliers willen op de zondag voor Kerstmis open kunnen gaan. Detailhandel Nederland vraagt gemeenten om te onderzoeken of zo'n speciale koopzondag mogelijk is.

Als die koopzondag er niet komt, vreest de organisatie enorme drukte op zaterdag 23 december. Eerste Kerstdag valt op een maandag, waardoor zaterdag de laatste dag is waarop mensen inkopen kunnen doen.De brancheorganisatie pleit ervoor ondernemers daarom de mogelijkheid te geven om op zondag 24 december open te gaan. Een extra argument is dat online winkels, die ook op feestdagen zakendoen, dan geen oneerlijke voorsprong hebben op winkeliers.Wat vindt u? Wilt u een koopzondag op de dag voor Kerstmis? Of moeten winkels op zondag 24 december gesloten blijven, bijvoorbeeld vanwege de zondagsrust?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren ging de stelling over de positie van demissionair minister Jeanine Hennis: ' Minister Hennis van Defensie moet aftreden '. Een kleine meerderheid van 53 procent (1.575 stemmers) vindt dat zij moet aftreden naar aanleiding van het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de gebeurtenissen in Mali. In totaal stemden 2.959 mensen.