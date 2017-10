OM vervolgt geen militairen voor dodelijk mortierongeluk Mali

ARNHEM - Het Openbaar Ministerie gaat geen militairen vervolgen die direct bij het mortierongeluk in Mali 2016 betrokken waren. Volgens het OM zijn er uit het onderzoek van de Marechaussee geen strafbare feiten naar boven gekomen.

Bij de schietoefening met mortiergranaten in Mali kwamen de 29-jarige sergeant der 1e klasse Henry Hoving en de 24-jarige korporaal Kevin Roggeveld van het 13e Infanterie Bataljon van de Luchtmobiel Brigade in Assen om het leven. Een derde militair raakte zwaargewond.Dat het OM de militairen die in Mali direct bij het ongeluk betrokken waren, niet vervolgd, betekent niet dat het dossier nu gesloten is. "We zullen het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) doorspitten om te zien of daar aanwijzingen in staan over strafbare handelingen die mogelijk tot vervolging zouden kunnen leiden", aldus Van Heerde.De Tweede Kamer debatteert vanmiddag om 15.45 uur met minister Hennis van Defensie over het rapport van de OVV. Gisteren werden de defensiespecialisten van de Tweede Kamerfracties over het rapport bijgepraat over de conclusies van het rapport.De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat niet over de schuldvraag. Maar, "de totale ambtelijke en politieke top van Defensie draagt verantwoordelijkheid " voor wat er gebeurd is in Mali, zei OVV-vicevoorzitter Erwin Muller gisteren in het gesprek met de Tweede Kamerleden.