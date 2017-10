Dit zijn ze: de drie Drentse deernes op de nieuwe boerinnenkalender

ZUIDWOLDE - Drenthe is goed vertegenwoordigd op de boerinnenkalender van 2018. Drie Drentse schoonheden staan er op de sexy agrarische kalender.

De grootste eer is voor de 28-jarige Anouk Noordman uit Zuidwolde. Zij is covergirl van de nieuwe kalender. Iris van Sloten (24) uit Emlichheim, vlakbij Coevorden en de 18-jarige Martine Kroes uit Nijeveen staan ook op de boerinnenkalender.De boerinnenkalender geeft de pikante kalender voor de zevende keer uit. De organisatie begon in 2011 met de kalender, waarin schaars geklede boerinnen poseren. Op de kalender van dit jaar (2017) is Anetta Arends de enige Drentse schone.