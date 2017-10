Assenaren kunnen weer inschrijven op zonnelening

ASSEN - Sinds 1 oktober kunnen mensen die in Assen wonen, weer gebruik maken van de zonnelening. De gemeente Assen heeft hiervoor in totaal een bedrag van een miljoen euro klaar liggen.

Met de lening kunnen inwoners van de gemeente Assen tegen een lage rente een lening aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen of een zonneboiler.De gemeente heeft opnieuw geld beschikbaar gesteld voor de zonnelening omdat er in eerdere jaren veel animo voor was.De vorige zonnelening was al in een paar dagen overtekend waardoor een groot aantal mensen op een wachtlijst is geplaatst. De gemeente verwacht dat ook deze keer weer veel Assenaren de lening zullen aanvragen.Meer informatie over de zonnelening is te vinden op www.snn.eu/zonnelening . Het is de laatste keer dat de gemeente zo'n lening verstrekt.