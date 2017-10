Deze nieuwe 'superintercity' rijdt straks in Drenthe

ASSEN - De nieuwste intercity die de Nederlandse Spoorwegen laten bouwen, moet 30 tot 35 jaar op het Nederlandse spoor blijven rijden. Na 2022 rijdt de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) ook in onze provincie.

Het eerste ritje van de ICNG is voorzien in 2021 van Breda naar Amsterdam. In 2022 volgt het traject Eindhoven - Den Haag. In de jaren daarna rijdt de ICNG op alle intercityverbindingen, zoals Assen - Zwolle en Assen - Groningen.De NS heeft bij de Franse treinenbouwer Alstom 79 nieuwe intercitytreinen besteld. Programmamanager Maarten Bakker liet vandaag in Amersfoort een demonstratietrein zien. Opvallend is de lange spitse neus van de locomotief met een brede zwarte baan langs de ramen. Het zwart verloopt op de zijkanten van de trein naar NS-blauw, zoals Bakker het uitdrukte.Geïnteresseerden kunnen de trein nu van binnen zien met de virtuele tour