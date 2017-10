'Je gaat de muziek niet in om awards te winnen, maar het is wel heel mooi'

ERICA/HOOGEVEEN - Daniël Lohues uit Erica en René Karst uit Hoogeveen zijn gisteravond in de prijzen gevallen tijdens de Buma NL Awards 2017.

Lohues won een Buma NL Award voor zijn album. "Je gaat niet de muziek in om awards te winnen, maar het is wel heel mooi. Het is een opsteker, zo zie ik het. Het is een onverwacht iets, je bent altijd bezig met muziek... en opeens krijg je een award. Mooi. Ik vond het heel mooi."Lohues wil met de prijs vooral de luisteraars van zijn album bedanken. "Het is voor de cd mooi en eigenlijk moet je de mensen bedanken. Wat mooi dat jullie die plaat in huis hebben gehaald en het ook streamen. Te gek", zegt Lohues.De Hoogeveense zanger Karst won met Stef Ekkel de prijs voor de grootste feesthit met het nummer. "We brachten die plaat in juni vorig jaar uit. In september werden we genomineerd, maar wonnen we hem niet. Dat was zo kort dag, dus niet verwonderlijk dat we 'm toen niet wonnen."Gisteren won Karst alsnog een prijs met het nummer. "Er is het afgelopen jaar zo veel gebeurd. Het is fantastisch dat je 'm dan wint. Maar je gaat, zoals Lohues ook zegt, niet de muziek in om awards te winnen. Maar als het dan gebeurt, ach dan streelt het toch je ego. Prachtig dat er zoveel mensen plezier hebben beleefd aan onze muziek", aldus Karst.