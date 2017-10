Schrijver Gerard Nijenhuis: Aandacht voor homoseksualiteit is altijd goed'

De presentatie van de speciale editie van Zinnig. (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

BRONNEGER - Hij staat niet graag op de voorgrond, maar siert met zijn man wel de voorpagina van de speciale regenboogeditie van het Drentse tijdschrift Zinnig. Schrijver en dichter Gerard Nijenhuis uit Bronneger kreeg daarom het eerste exemplaar aangeboden.

Geschreven door Steven Stegen

Dat gebeurde vanmorgen in de herenboerderij van Nijenhuis en zijn partner Jan Gilhuis. Een delegatie van de redactie van Zinnig, een uitgave van het Huis van de Taol, zette de Drentse dichter en schrijver even in het zonnetje.



Nijenhuis vond de aandacht een beetje onwennig. "Nee, ik ben zeker geen boegbeeld als je het hebt over de strijd voor erkenning voor homo’s. Maar als dit er aan bijdraagt dat er meer openheid over komt, dan is dat alleen maar mooi."



Gerard Nijenhuis juicht het toe dat er meer aandacht is voor homo’s, lesbiennes en transgenders. Zo is Drenthe sinds vorig jaar een regenboogprovincie. "Zeker in Drenthe is dat belangrijk", aldus de 85-jarige Nijenhuis, die pas op latere leeftijd 'uit de kast’ kwam.' "Drenten zijn niet van die praters, zeker als het om gevoelens gaat. Dat er nu meer aandacht is voor homeseksualiteit, dat helpt wel."