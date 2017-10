OM eist werkstraffen voor vechtpartij met metalen staven en een houten gitaar

Het OM eist werkstraffen tot 220 uur tegen vijf mannen uit Assen, Smilde, Groningen en Wolvega (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Vijf mannen uit Assen, Smilde, Groningen en Wolvega zouden volgens het Openbaar Ministerie voor een matpartij in Assen werkstraffen tot 220 uur opgelegd moeten krijgen. Daarnaast eiste de officier voorwaardelijke celstraffen tot twee maanden.

De mannen raakten ook 24 oktober 2015 met elkaar slaags voor een flatgebouw aan de Schultestraat. De ruzie ging over de verkoop van een bootje. De mannen gingen elkaar met ijzeren staven en een Spaanse gitaar te lijf. Een 45-jarige Assenaar belandde met hersenletsel in het UMC in Groningen. Zijn 40-jarige buurman werd eveneens met letsel overgebracht naar het ziekenhuis.



Flink gedronken

Drie mannen uit Wolvega (34), Groningen (21) en de Smildeger werden later die nacht aangehouden. De drie waren na een telefonische ruzie tussen de man uit Smilde en de beide Assenaren per taxi naar Assen afgereisd. Daar werden ze door de Assenaren opgewacht. Alle vechtersbazen hadden flink gedronken.



Wakker geworden

De flatbewoners trokken die avond uiteindelijk aan de bel. Ze waren wakker geworden door het geschreeuw en zagen een groepje mannen inhakken op een persoon die op de grond lag. Dat was de 45-jarige Assenaar. De man uit Wolvega had bij de aanhouding bolletjes cocaïne en heroïne op zak. "Gevonden tijdens het gevecht, is niet van mij", zei de man tegen de agenten.



Ouderdom

De bolletjes zijn later niet door het NFI op de samenstelling onderzocht. De officier vroeg de man uit Wolvega van drugsbezit vrij te spreken. De Stadjer had naast openlijk geweld ook drie winkeldiefstallen (drank) en een fietsendiefstal op zijn lijstje staan. De officier hield in haar strafeis rekening met de ouderdom van de zaak.



Uitspraak volgt op 16 oktober.