Natasja Meijer voor derde keer wereldkampioen judo bij veteranen

Meijer opnieuw wereldkampioen (foto: archief RTV Drenthe)

JUDO - Judoka Natasja Meijer (40) uit Nieuwlande is in Italië voor de derde keer wereldkampioen bij de veteranen geworden.

Vorig jaar kon ze haar titel vanwege een knieoperatie niet verdedigen, maar in 2015 en 2014 werd ze ook al wereldkampioen in de veteranenklasse.



In Italië versloeg ze achtereenvolgens een Argentijnse, Zwitserse en Zweedse tegenstander. In de finale won ze op ippon van een Française.