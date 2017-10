Vijf vragen over de boerinnenkalender

DEVENTER - De boerinnenkalender van 2018 kent drie Drentse deernes. Anouk Noordman, Iris van Sloten en Martine Kroes staan op de sexy agrarische kalender.

Wat is de boerinnenkalender eigenlijk en sinds wanneer bestaat de kalender? Vijf vragen over de sexy kalender, beantwoord door het marketingbureau achter de kalender, Claim Your Aim uit Deventer."Uitgever Stef Bloo las in 2011 een krantenbericht in De Telegraaf over het succes van een kalender met beeldschone boerinnen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Een kalender die als doel had om heel het land te laten zien dat bestaande vooroordelen over 'lompe' of 'mannelijke' boerinnen onterecht zijn. Vooroordelen waar Stef zich ook al zijn hele leven aan stoorde, omdat zijn ouders beiden van het platteland afkomstig zijn en hij dergelijke vooroordelen al vaker in zijn leven heeft moeten aanhoren. Bloo besloot een oer-Hollandse versie te produceren. Met succes, de kalender beleefde een knallende start en blijft elk jaar weer groeien.""Ze hebben allemaal een directe link met de agrarische sector. Ze zijn werkzaam in de sector, geboren of getogen op de boerderij of genieten een agrarische opleiding. Dat is ook een vereiste om op de kalender te mogen prijken. Als je ooit op een trekker hebt gereden, is dat geen directe link natuurlijk. Je moet wel een sterke band hebben met de agrarische sector vinden wij.""Het team van de boerinnenkalender kiest de boerinnen uit. Het team bestaat uit een fotograaf, haarstylist, visagist, presentatrice en natuurlijk Stef Bloo, de geestelijk vader, zelf. Het team bestaat verder uit een aantal nuchtere boerenkerels, want de grootste doelgroep moet de dames natuurlijk ook zien zitten.""In de edities van 2012, 2013 en 2015 zitten helaas geen Drentse boerinnen. De eerste boerin die schaars gekleed poseerde, was Linet Kooiker uit Dalen. In 2016 prijkten maar liefst vijf boerinnen uit Drenthe op de kalender: Angela Gol uit Dwingeloo, Janien Talens uit Hooghalen, de zussen Mariëlle en Yvonne Offerein uit Dwingeloo en Shanice Roozenboom uit Meppel. Vorig jaar lukte het Anetta Arends uit Pesse om een plekje te veroveren op de boerinnenkalender. Dit jaar staan er dus drie Drentse boerinnen in: Anouk Noordman uit Zuidwolde, Iris van Sloten uit Emlichheim, vlak bij Coevorden en Martine Kroes uit Nijeveen.""Dat vroegen wij onszelf ook af. Maar we zijn er mee bezig: in 2018 komt er een boerenkalender! We hebben er veel vraag naar gehad en wij vinden dat we aan die moeten voldoen. We hebben inmiddels een website deboerenkalender.nl ingericht. Daar kunnen boeren zich gaan aanmelden. Er is al een twintigtal aanmeldingen binnen. We zijn op zoek naar nog meer mannen."