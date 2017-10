Moordenaar Marinus Ooms opnieuw veroordeeld voor geweld

ASSEN - De 32-jarige Reggy S., die in 2006 de 51-jarige Marinus Ooms uit Haulerwijk om het leven heeft gebracht, is opnieuw veroordeeld. De man is voor een brute beroving van een medegedetineerde veroordeeld tot vijftien maanden cel.

S. werd destijds veroordeeld tot achttien jaar cel , omdat hij Marinus Ooms tijdens een overval doodstak. Tijdens zijn detentie beroofde hij in juli 2014 in Veenhuizen een medegedetineerde van een gouden Rolex. Die liep door het geweld blijvend oogletsel op.Reggy S. komt in aanmerking om per november 2018 onder voorwaarden op vrije voeten te komen. Dan heeft hij tweederde van de straf uitgezeten. Het openbaar ministerie (OM) vroeg twee weken gelede n dit besluit met twee jaar op te schorten, nu S. in de cel in de fout is gegaan.De rechtbank vindt dat de man zich inderdaad ernstig heeft misdragen. Het OM heeft echter het verzoek om de vervroegde vrijlating uit te stellen ruim een jaar na het incident ingediend. Reggy S. is inmiddels begonnen met de voorbereiding op zijn terugkeer in de maatschappij. De rechtbank vindt dat het OM dit verzoek te laat heeft ingediend en wees het af.De gewelddadige overval deed Regge S niet alleen. Hij kreeg hulp van een 25-jarige medegedetineerde. Die man zit elf jaar cel uit, omdat hij iemand heeft gedood. De 25-jarige kreeg zeventien maanden extra celstraf opgelegd. Hij heeft niet alleen schuldig gemaakt aan de brute diefstal van de Rolex. Hij mishandelde op 15 december 2016 ook nog eens een andere medegedetineerde in Veenhuizen.