Verkoper meubelen (parttime) (m/v)

Voor een meubelzaak in Hoogeveen zoeken wij een servicegerichte, enthousiaste verkoopmedewerker ter vervanging van een medewerker die met zwangerschapsverlof gaat. Je bent het gezicht van de winkel voor de klanten en geeft advies door vakkennis, inzicht en creativiteit.

Aan jou de taak om van kijkers kopers te maken. Je bent op en top commercieel maar tegelijk graag dienstbaar aan de klant. Door je kennis en persoonlijke aandacht boezem je vertrouwen in. Je hebt oprechte belangstelling voor de klant en weet in korte tijd een relatie op te bouwen. Kortom, het helpen van klanten, het verkopen en adviseren zit in je bloed. De werkgever biedt: Een halfjaarcontract voor 18 tot 20 uur per week, waarbij koopavonden, zaterdagen en koopzondagen inbegrepen zijn - Een prettige werksfeer binnen een hecht team- Een uitdagende functie binnen een professionele organisatie- Een intern opleidingstraject- Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Startdatum omstreeks 15 november.Mail dan graag uw CV en motivatie naar martijn.rooke@uwv.nl Je hebt MBO-niveau, verkregen door een opleiding of ervaring in de detailhandel. Je bezit een gezonde dosis verkoopambitie en inzet. Je hebt een aantal jaren ervaring in een soortgelijke functie. Affiniteit met de woonbranche is een pré.4854317