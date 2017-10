Minister van Defensie: Ik kom verantwoording afleggen

Minister van Defensie wil eerst verantwoording afleggen (foto: ANP)

DEN HAAG/ASSEN - Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert wil eerst verantwoording aan de Tweede Kamer afleggen over het mortierongeluk in Mali, voordat er conclusies worden getrokken over haar positie.





''Ik ga verantwoording afleggen'', zei de minister. "Daarvoor ben ik hier in de Kamer, zoals het hoort.'' Of dit haar laatste debat wordt als defensieminister, en of ze rekent op een motie van wantrouwen, wilde ze niet zeggen.



Dat zei de minister voorafgaand aan het debat dat vanmiddag in Tweede Kamer wordt gevoerd.