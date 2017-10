Denktank Bethesda tegen benoeming artsen in bestuur Treant

De Denktank vindt het wel goed dat er artsen in de Raad van Bestur komen, maar vindt dat het geen artsen kunnen zijn die al in Treant ziekenhuizen werken. (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

HOOGEVEEN - "De Raad van Toezicht van Treant moet nog eens goed nadenken voordat het deze artsen in de directie gaat benoemen." Dat zegt de Denktank van ziekenhuis Bethesda over de benoeming van anesthesist David Post en chirurg Marco Dam in een duo-parttime-functie bij de Raad van Bestuur.

Geschreven door Hielke Meijer

Denktank-voorzitter Geert Metselaar: "Dit is geen goed oplossing."



In de denktank zitten 15 Hoogeveners uit alle gelederen van de maatschappij. Daaronder zijn oud-politici, artsen, ondernemers en burgers.



De groep vindt het op zich wel goed als er artsen in de Raad van Bestuur komen, maar vindt dat het geen artsen kunnen zijn die ook al werken als arts in de Treant-ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen of Stadskanaal.



Dubbele petten

Metselaar: "Met de parttime-artsen die nu worden voorgesteld, wek je de schijn van belangenverstrengeling. En daar kom je nooit weer van af."



De Denktank verwacht dat de benoeming van David Post en Marco Dam als een bom in het gezicht van Treant gaat ontploffen. "Zowel intern als extern tast die benoeming het vertrouwen in de directie aan."



Niet verstandig

De benoeming van de artsen zou ook niet in de geest van de Good Governance Code van de Inspectie Gezondheidszorg zijn. Metselaar: "De zorg moet transparant zijn, er mag zelfs niet de schijn van belangenverstrengeling zijn. Dan kan de Raad van Toezicht proberen het nog tussen de lijntjes te kleuren, maar dan nog lijkt het ons niet in de geest van die code. Wij vinden het niet verstandig."



Opnieuw vertrek bestuurslid

De gemeenteraad van Hoogeveen heeft inmiddels van Treant antwoord gekregen op een groot aantal vragen over de situatie. Opvallend daarbij is dat Treant aangeeft begin oktober afscheid te nemen van de Chief Financial Officer. Daarbij gaat het om Peter Hoppener die begin dit jaar als tijdelijk bestuurder werd aangesteld.



Ook dat baart de Denktank zorgen. Metselaar: "Het is niet goed dat de directie een soort duiventil wordt. Dat kan nooit meewerken aan het terugbrengen van de stabiliteit. Maar waarom Hoppener vertrekt, is ons niet duidelijk. Ik kan wel zeggen dat het zo niet opschiet"



De OR is nog altijd in onderhandeling met Raad van Toezicht over de benoeming over de benoeming van de artsen. Op 12 oktober staat er een rechtszaak gepland bij de Ondernemingskamer waarin de OR met name bezwaar wil aantekenen tegen de gang van zaken bij Zorggroep Treant.