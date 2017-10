Amsterdammertjes in Borger ongewenste vreemdelingen

Egbert Egberts bij de Amsterdammertjes in Borger. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

BORGER - Inwoners en ondernemers in Borger willen af van de Amsterdammertjes in de Hoofdstraat. De ijzeren paaltjes, geplaatst in de jaren '80, passen niet bij het imago van de hunebedhoofdstad. De gemeente is het daar mee eens.

Geschreven door Steven Stegen

Langs de Hoofdstraat staan tientallen Amsterdammertjes. "We hebben straks een hoop ijzer over", grapt Egbert Egberts. "Kijk eens hoe beschadigd sommige paaltjes zijn. Nee, Amsterdammers als inwoners zijn hier welkom, maar als paaltjes, nee."



Steenmannetjes

De inwoners willen dus af van de exotische paaltjes. "We hebben bedacht dat er steenmannetjes moeten komen. Die gaan we zelf met de nodige hulp van inwoners en ondernemers plaatsen, waarschijnlijk deze maand nog", aldus Egberts.



Niet eigen

Wethouder Freek Buijtelaar van Borger-Odoorn voelt mee met de inwoners. "Ze hebben wel gelijk dat de Amsterdammertjes niet echt eigen zijn. Ze zijn ooit neergezet om te voorkomen dat er te dicht voor winkels geparkeerd wordt. Dat speelt nu veel minder. Wij denken ook dat steenmannetjes beter bij het dorp passen." De gemeente stelt 2500 euro beschikbaar voor het project.